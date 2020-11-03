В США начались выборы президента: открылись первые избирательные участки

3 ноября, 2020, 15:56

Во вторник, 3 ноября, в США стартовали очередные президентские выборы

Первые избирательные участки открылись в штате Нью-Гемпшир, в 7:00 (здесь и далее - по киевскому времени), а также в штате Вермонт - с 12:00. График открытия других участков для голосования в США подает Интерфакс-Украина :

13:00-14:00 - в штатах Аризона, Коннектикут, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Луизиана, Мэн, Миссури, Нью-Йорк и других;

13:30 - в штатах Западная Виргиния, Огайо и Северная Каролина;

14: 00-15:00 - в штатах Флорида, Джорджия, Пенсильвания, Алабама, Юта, Колорадо, Мичиган, Массачусетс, Миннесота, Айова, Техас; Вайоминг и других.

16:00 - в штате Небраска;

17:00 - в штате Калифорния.

Первые избирательные участки начнут закрываться в ночь на среду, почти в половине штатов - в 3 часа утра 4 ноября.

Подсчет голосов в пределах президентских выборов в США 2020 года затруднен большим количеством бюллетеней, отправленных по почте. Такой способ голосования многие выбирают из-за пандемии COVID-19. На подсчет всех голосов избирателей - отдпнных как вживую, так и по почте - могут уйти несколько дней или недель.

Главными претендентами на кресло главы Белого дома является республиканец Дональд Трамп, действующий глава государства, и демократ Джо Байден, в прошлом сенатор и вице-президент во времена правления Барака Обамы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb