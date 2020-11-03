В Оболонском районе Киева перевернулся грузовик: пострадал водитель
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Как рассказал Вартовим.Еспресо водитель грузового автомобиля Scania, он двигался по новой Кольцевой дороге от Гостомельского шоссе и при подъезде к перекрестку с Минским шоссе на спуске у машины отказали тормоза и во избежание наезда на легковые руководитель выкрутил руль вправо.
Отмечается, что из-за этого машина, загруженная горохом перевернулась на бок и весь горох оказался на асфальте. Спасатели ДСНС смыли с асфальта горюче-смазочные материалы, а врачи скорой оказали водителю помощь на месте, от госпитализации водитель отказался.
Сейчас патрульные полицейские занимаются оформлением аварии. Движение транспорта затруднено.
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