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Espreso.tvОбществоВ Оболонском районе Киева перевернулся грузовик: пострадал водитель

В Оболонском районе Киева перевернулся грузовик: пострадал водитель

В Киеве, в Оболонском районе произошло ДТП с опрокидыванием грузовика Scania. Движение транспорта затруднено

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Как рассказал Вартовим.Еспресо водитель грузового автомобиля Scania, он двигался по новой Кольцевой дороге от Гостомельского шоссе и при подъезде к перекрестку с Минским шоссе на спуске у машины отказали тормоза и во избежание наезда на легковые руководитель выкрутил руль вправо.

Отмечается, что из-за этого машина, загруженная горохом перевернулась на бок и весь горох оказался на асфальте. Спасатели ДСНС смыли с асфальта горюче-смазочные материалы, а врачи скорой оказали водителю помощь на месте, от госпитализации водитель отказался.

Сейчас патрульные полицейские занимаются оформлением аварии. Движение транспорта затруднено.

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