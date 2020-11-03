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Espreso.tvОбществоВ мире зафиксировано более 47 млн заражений коронавирусом

В мире зафиксировано более 47 млн заражений коронавирусом

По состоянию на утро 3 ноября с начала пандемии в мире подтвердили 47339423 случаев COVID-19

Об этом сообщает Worldometer .

Выздоровели в мире - пока составляет 34,039,293 случаев.

Наибольшее число больных фиксируется в США (9,5 млн), Индии (8,2 млн) и Бразилии (5,5 млн).

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