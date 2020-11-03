В мире зафиксировано более 47 млн заражений коронавирусом
3 ноября, 2020, 09:45
По состоянию на утро 3 ноября с начала пандемии в мире подтвердили 47339423 случаев COVID-19
Об этом сообщает Worldometer .
Выздоровели в мире - пока составляет 34,039,293 случаев.
Наибольшее число больных фиксируется в США (9,5 млн), Индии (8,2 млн) и Бразилии (5,5 млн).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-