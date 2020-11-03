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Espreso.tvОбществоВ Киеве задержали хакера, который завладел домом на 250 кв. м, отправив вирус государственному нотариусу

В Киеве задержали хакера, который завладел домом на 250 кв. м, отправив вирус государственному нотариусу


фото: cyberpolice.gov.ua
Хакеры запустили вирус на компьютер государственного нотариуса в электронном письме, получили удаленный доступ и внесли изменения в реестр прав собственности

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

"Злоумышленники, используя вредоносное программное обеспечение, получили удаленный доступ к компьютеру государственного нотариуса. Далее внесли изменения в реестр прав собственности на недвижимость в интересах третьего лица. Причастным грозит до восьми лет за решеткой", - говорится в сообщении.

Работники киберполиции Киевщины совместно со следователями Васильковского отдела полиции установили факт незаконного завладения недвижимостью в Киеве благодаря использованию вредоносного программного обеспечения.

По предварительным данным, злоумышленники направили содержащее вирус электронное письмо, государственному нотариусу. Таким образом они получили удаленный доступ к его компьютеру. Далее правонарушители внесли ложные сведения в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество.

Таким образом изменили право собственности на нежилое здание в центре Киева площадью около 250 кв. м.

Киберполиция установила вероятного "заказчика" таких услуг. В его доме провели обыск с привлечением спецназа Киевщины.

В полиции заявили, что по результатам обыска изъята компьютерная техника, содержащая доказательства причастности к несанкционированному вмешательству в работу компьютера государственного нотариуса.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

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