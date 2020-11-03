В Киеве задержали хакера, который завладел домом на 250 кв. м, отправив вирус государственному нотариусу
Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
"Злоумышленники, используя вредоносное программное обеспечение, получили удаленный доступ к компьютеру государственного нотариуса. Далее внесли изменения в реестр прав собственности на недвижимость в интересах третьего лица. Причастным грозит до восьми лет за решеткой", - говорится в сообщении.
Работники киберполиции Киевщины совместно со следователями Васильковского отдела полиции установили факт незаконного завладения недвижимостью в Киеве благодаря использованию вредоносного программного обеспечения.
По предварительным данным, злоумышленники направили содержащее вирус электронное письмо, государственному нотариусу. Таким образом они получили удаленный доступ к его компьютеру. Далее правонарушители внесли ложные сведения в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество.
Таким образом изменили право собственности на нежилое здание в центре Киева площадью около 250 кв. м.
Киберполиция установила вероятного "заказчика" таких услуг. В его доме провели обыск с привлечением спецназа Киевщины.
В полиции заявили, что по результатам обыска изъята компьютерная техника, содержащая доказательства причастности к несанкционированному вмешательству в работу компьютера государственного нотариуса.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.
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