В Киеве станцию метро "Крещатик" закрыли из-за сообщения о заминировании
3 ноября, 2020, 18:31
В Киеве из-за анонимного звонка о минировании закрыли на вход и выход станции метро "Крещатик", а также пересадку на "Майдан Незалежности"
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Telegram.
"Станция "Крещатик"+ пересадка на "Майдан Независимости" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.
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