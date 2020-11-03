В КСУ проходит акция "Посягаете на язык? Вам дорога в Ростов!" - ЭФИР
3 ноября, 2020, 09:58
Возле Конституционного Суда Украины, который сегодня должен рассмотреть закон о языке, проходит акция: "Посягаете на язык? Вам дорога в Ростов!"
Журналист Еспресо.TV Илья Евлаш ведет стрим из-под суда.
Активисты обеспокоены рассмотрением закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". По их мнению, его рассмотрение уже является противоправным. Более того, активисты ожидают признания закона неконституционным. Здание суда усиленно охраняют силовики.
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