Украинский футболист перешел в российский клуб

3 ноября, 2020, 12:39

Форвард "Олимпика" Денис Баланюк перешел в московский "Торпедо"

Об этом сообщает официальный сайт "Торпедо" .

В московском клубе отметили, что 23-летний украинец будет выступать за "Торпедо" под 71-м номером.

Денис Баланюк в нынешнем сезоне играл за "Олимпик", за который провел лишь 1 матч.

Также форвард выступал за "Днепр", "Арсенал-Киев" и польскую "Вислу". На счету Баланюк 7 матчей за юношескую и молодежную сборную Украины.

"Торпедо" играет во втором дивизионе чемпионата России и занимает там третье место.

Напомним, 24 сентября киевское "Динамо" отдало в аренду в российской "Уфы" полузащитника Ахмеда Алибекова.

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