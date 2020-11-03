Украина начала использовать тесты на COVID-19 собственного производства, - Степанов
3 ноября, 2020, 12:25
В Украине начали использовать тесты на выявление COVID-19 собственного производства
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .
"Мы завершили испытания украинском тест-систем на определение методом ИФА антиген к SARS-Cov-2 и уже воплощаем их в Украине", - сказал Степанов.
По его словам, Кабинет министров уже выделил на тестирование более 1,2 млрд грн, из которых 1 млрд будет направлено на закупку вакцин.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-