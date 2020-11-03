Украина начала использовать тесты на COVID-19 собственного производства, - Степанов

3 ноября, 2020, 12:25

В Украине начали использовать тесты на выявление COVID-19 собственного производства

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

"Мы завершили испытания украинском тест-систем на определение методом ИФА антиген к SARS-Cov-2 и уже воплощаем их в Украине", - сказал Степанов.

По его словам, Кабинет министров уже выделил на тестирование более 1,2 млрд грн, из которых 1 млрд будет направлено на закупку вакцин.

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