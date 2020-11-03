 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаУкраина начала использовать тесты на COVID-19 собственного производства, - Степанов

Украина начала использовать тесты на COVID-19 собственного производства, - Степанов


фото: ukrinform
В Украине начали использовать тесты на выявление COVID-19 собственного производства

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

"Мы завершили испытания украинском тест-систем на определение методом ИФА антиген к SARS-Cov-2 и уже воплощаем их в Украине", - сказал Степанов.

По его словам, Кабинет министров уже выделил на тестирование более 1,2 млрд грн, из которых 1 млрд будет направлено на закупку вакцин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 ноября, 2020 вторник

больше новостей

3 ноября, 2020 вторник

2 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать