ТИК официально объявила победителей выборов во Львовский городской совет. Список

3 ноября, 2020, 13:13

Проходной барьер на выборах в городской совет Львова прошло 5 партий

Об этом говорится в итоговом протоколе Львовской городской территориальной комиссии, который есть в распоряжении "Еспресо.Захид".

Абсолютную победу одержала "Европейская Солидарность", которая опередила партию действующего главы города "Самопомощь". Также в горсовет прошли "Голос", "Варта" и ВО "Свобода". Партии получили следующие результаты:

"Европейская Солидарность" - 31,25% (68 794 человек проголосовали) "Самопомощь" - 19,43% (42 787) "Голос" - 8,91% (19 621) "Варта" - 6,96% (15 324) ВО "Свобода" - 6,85% (15097).

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Депутатский состав по партиям (64 депутата):

"Европейская Солидарность" (26 депутатов)

Петр Адамык Елена Пасевич Анастасия Окряк Елена Пелех Владимир Лесик Сергей Ивах Ульяна Пак Назарий Бербека Наталья Сомик Ольга Посыпанко Юрий Ломага Алексей Резник Остап Доскич Владимир Гой Иван Рудницкий Оксана Маруняк Виктор Доскич Юрий Моравецкий Юрий Гринев Татьяна Шевченко Евгений Кузык Михаил Дидух Роман Грицевич Роман Дуда Владимир Марусяк Лейла Мелесова-Вальчак

Объединение "Самопомощь"

Андрей Садовый Прасковья Дворянин Юлия Хомчин Олег Василишин Владимир Лучишин Виктория Довжик Андрей Стець Андрей Закалюк Юрий Лукашевский Роман Федишин Андрей Москаленко Оксана Диник Андрей Сапожников Евгений Бойко Игнат Герич Богдана Зубрицкая Дмитрий Колесник

"Голос"

Андрей Курочка Владимир Гаразд Алексей Возняк Виктория Христенко Виталий Троць Игорь Шолтиса Андрей Дячишин Мария Чижишин

"Варта"

Валерий Веремчук Юрий Мартынюк Наталья Шелестак Неля Васюта Орест Печенко Тарас Ворко Игорь Зинкевич

ВО "Свобода"

Руслан Кошулинский Маркиян Лопачак Любомир Мельничук Владимир Гринишин Андриан Гутник Андрей Тягнибок