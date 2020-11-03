ТИК официально объявила победителей выборов во Львовский городской совет. Список
3 ноября, 2020, 13:13
Проходной барьер на выборах в городской совет Львова прошло 5 партий
Об этом говорится в итоговом протоколе Львовской городской территориальной комиссии, который есть в распоряжении "Еспресо.Захид".
Абсолютную победу одержала "Европейская Солидарность", которая опередила партию действующего главы города "Самопомощь". Также в горсовет прошли "Голос", "Варта" и ВО "Свобода". Партии получили следующие результаты:
- "Европейская Солидарность" - 31,25% (68 794 человек проголосовали)
- "Самопомощь" - 19,43% (42 787)
- "Голос" - 8,91% (19 621)
- "Варта" - 6,96% (15 324)
- ВО "Свобода" - 6,85% (15097).
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Депутатский состав по партиям (64 депутата):
"Европейская Солидарность" (26 депутатов)
- Петр Адамык
- Елена Пасевич
- Анастасия Окряк
- Елена Пелех
- Владимир Лесик
- Сергей Ивах
- Ульяна Пак
- Назарий Бербека
- Наталья Сомик
- Ольга Посыпанко
- Юрий Ломага
- Алексей Резник
- Остап Доскич
- Владимир Гой
- Иван Рудницкий
- Оксана Маруняк
- Виктор Доскич
- Юрий Моравецкий
- Юрий Гринев
- Татьяна Шевченко
- Евгений Кузык
- Михаил Дидух
- Роман Грицевич
- Роман Дуда
- Владимир Марусяк
- Лейла Мелесова-Вальчак
Объединение "Самопомощь"
- Андрей Садовый
- Прасковья Дворянин
- Юлия Хомчин
- Олег Василишин
- Владимир Лучишин
- Виктория Довжик
- Андрей Стець
- Андрей Закалюк
- Юрий Лукашевский
- Роман Федишин
- Андрей Москаленко
- Оксана Диник
- Андрей Сапожников
- Евгений Бойко
- Игнат Герич
- Богдана Зубрицкая
- Дмитрий Колесник
"Голос"
- Андрей Курочка
- Владимир Гаразд
- Алексей Возняк
- Виктория Христенко
- Виталий Троць
- Игорь Шолтиса
- Андрей Дячишин
- Мария Чижишин
"Варта"
- Валерий Веремчук
- Юрий Мартынюк
- Наталья Шелестак
- Неля Васюта
- Орест Печенко
- Тарас Ворко
- Игорь Зинкевич
ВО "Свобода"
- Руслан Кошулинский
- Маркиян Лопачак
- Любомир Мельничук
- Владимир Гринишин
- Андриан Гутник
- Андрей Тягнибок
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