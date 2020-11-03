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Espreso.tvОбществоТурчинова вызвали в ГБР по вопросу событий во время Революции Достоинства

Турчинова вызвали в ГБР по вопросу событий во время Революции Достоинства


фото: turchynov.com
Бывшего председателя Верховной Рады Александра Турчинова вызвали на допрос в Госбюро расследований по одному из "дел Майдана"

Об этом он написал в Facebook.

"Получил очередную повестку от Государственного бюро расследований. На этот раз меня вызывают для допроса по "расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах". Они, видимо, до сих пор не разобрались, "кто совершал эти преступления", поэтому и производят дела по заказу ОПЗЖ и при активной поддержке "Слуг народа", - отметил Турчинов.

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