Турчинова вызвали в ГБР по вопросу событий во время Революции Достоинства
3 ноября, 2020, 15:41
Бывшего председателя Верховной Рады Александра Турчинова вызвали на допрос в Госбюро расследований по одному из "дел Майдана"
Об этом он написал в Facebook.
"Получил очередную повестку от Государственного бюро расследований. На этот раз меня вызывают для допроса по "расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах". Они, видимо, до сих пор не разобрались, "кто совершал эти преступления", поэтому и производят дела по заказу ОПЗЖ и при активной поддержке "Слуг народа", - отметил Турчинов.
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