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Espreso.tvОбществоТрамп прогнозирует, что получит не менее 306 голосов выборщиков из 538

Трамп прогнозирует, что получит не менее 306 голосов выборщиков из 538


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News спрогнозировал, что получит не менее 306 из 538 голосов выборщиков на президентских выборах 2020 года

Отмечается, что это очень оптимистичный прогноз. Дональд Трамп также отверг предположения о том, что планирует объявить о победе при первой же возможности.

Чтобы стать президентом США, кандидату на эту должность достаточно получить 270 голосов выборщиков.

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