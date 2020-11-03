Трамп прогнозирует, что получит не менее 306 голосов выборщиков из 538
3 ноября, 2020, 17:56
Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News спрогнозировал, что получит не менее 306 из 538 голосов выборщиков на президентских выборах 2020 года
Отмечается, что это очень оптимистичный прогноз. Дональд Трамп также отверг предположения о том, что планирует объявить о победе при первой же возможности.
. @realDonaldTrump predicts he'll get * at least * 306 electoral votes on Fox News- Elizabeth Landers (@ElizLanders) November 3, 2020
Чтобы стать президентом США, кандидату на эту должность достаточно получить 270 голосов выборщиков.
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- Ранее сообщалось, что в США стартовали президентские выборы.
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