Теракт в Вене: уточнено количество погибших и раненых, задержаны 4 подозреваемых

3 ноября, 2020, 08:44

Убитый в Вене террорист был исламистом, всего во время теракта накануне погибли минимум три человека

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Карл Нехаммер в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Вчера мы пережили теракт, который устроил минимум один исламистский террорист, ситуация, которой не было в Австрии в течение десятилетий", - сказал Нехаммер.

Он заявил, что террориста застрелила полиция, на нем был пояс со взрывчаткой.

По его словам, есть "трое погибших и 15 раненых". Это двое мужчин и одна женщина.

По словам Нехаммера, очевидцы происшествия оказали полиции более 20 тыс. видеозаписей, полиция ищет возможного сообщника нападающего.

Также он назвал это нападение терактом.

"Мы получили очевидной террористической атаки", - сказал Нехаммер.

Он добавил, что обучение в школах Вены 3 ноября отменено, передает РБК-Украина.

Он также призвал людей по возможности оставаться дома.

Канцлер Австрии Курц в Twitter назвал стрельбу в Вене "ужасным террористическим нападением".

Он выразил соболезнования семьям погибших и раненых в результате теракта и сообщил, что по крайней мере один из нападавших был ликвидирован.

Канцлер также сообщил, что преступники убегают. По его словам, они вооружены автоматами.

Курц не исключил антисемитский мотив.

Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren. Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen. - Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 2, 2020

Полиция задержала четырех боевиков на центральной площади Вены, передает РБК-Украина с послиланням на OE24 .

Телеканал в прямом эфире показал кадры задержания, на которых видно, как одинаково одеты задержанные стоят с поднятыми вверх руками. Отмечается, что в городе могут быть рассредоточены в семи преступников.