Теракт в Вене: джихадисты назвали нападение местью за австрийское участие в коалиции против "ИГ", - СМИ
3 ноября, 2020, 07:51
Нападение в Вене прокомментировали джихадисты, назвав его "частью счета" за участие Австрии в коалиции против террористической организации "Исламское Государство"
Об этом сообщает компания SITE Intelligence Group , которая отслеживает информационную активность экстремистов.
"Джихадисты назвали нападение в Вене" частью счета "за австрийское участие в возглавляемой США коалиции", - сообщает SITE Intelligence Group.
В сентябре 2014 года Австрия присоединилась к коалиции против "ИГ", заявив о намерении оказывать гуманитарную помощь религиозным меньшинствам в Ираке и Сирии.
- Напомним, вечером 2 ноября в Вене произошла стрельба возле синагоги, в результате которого погибли по меньшей мере 7 человек. Один нападавший был убит.
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