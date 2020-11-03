Теракт в Вене: джихадисты назвали нападение местью за австрийское участие в коалиции против "ИГ", - СМИ

3 ноября, 2020, 07:51

Нападение в Вене прокомментировали джихадисты, назвав его "частью счета" за участие Австрии в коалиции против террористической организации "Исламское Государство"

Об этом сообщает компания SITE Intelligence Group , которая отслеживает информационную активность экстремистов.

"Джихадисты назвали нападение в Вене" частью счета "за австрийское участие в возглавляемой США коалиции", - сообщает SITE Intelligence Group.

В сентябре 2014 года Австрия присоединилась к коалиции против "ИГ", заявив о намерении оказывать гуманитарную помощь религиозным меньшинствам в Ираке и Сирии.