Судья Вовк мог контактировать с Богданом и посещать ОПУ после инаугурации Зеленского, - Слидство.Инфо

3 ноября, 2020, 20:38

Председатель ОАСК Вовк во время президентских выборов мог общаться с бывшим руководителем ОПУ Андреем Богданом, а также посещать Офис президента после инаугурации Владимира Зеленского

Об этом сообщает Слидство.Инфо .

"Одиозный председатель Окружного административного суда Киева Вовк в период президентских выборов в 2019 году, как свидетельствуют записи в его кабинете, мог общаться с приближенным на то время к Владимиру Зеленскому окружением - Андреем Богданом. После инаугурации Зеленского в мае прошлого года Вовк, вероятно, наведывался а Администрацию президента (Офис президента, - ред.)", - отмечают журналисты.

Сообщается, что Вовк хвастался общением с Богданом еще в марте 2019 года, накануне первого тура президентских выборов.

"Андрюха Богдан, я с ним общаюсь, он заместитель председателя штаба. Говорит, что "Зеленому" (очевидно, Владимиру Зеленскому, - ред.) уже предлагали космические... Он сказал - пошли н***й", - приводится пример слов Вовка собеседнику.

Также журналисты заметили, что после первого тура выборов, в котором победил Зеленский, Вовк имел телефонный контакт с членом команды Зеленского по имени Андрей. Где общался насчет возможности для своего знакомого попасть в команду Зеленского.

"Слушай, я знаю, что тебя эти выборы уже колбасят. Но, смотри, я не могу не спросить, потому что меня человек [попросил]... Ахаха, ну вот, спрашиваю. Колесниченко. У него хозяйство, бизнес в Кировоградской области. Увидел, что вы победили, говорит: "Бл**ь, я им хочу помогать на второй тур". Округ 101-й. Он говорит: "Может, там меня кто-то уполномочит, а я здесь начну людей поднимать, агитировать?" В 101-м округе в Кировограде (Кропивницком, - ред.) "Зеленый" взял меньше", - говорится в записях, где говорил, вероятно, Вовк.

Как свидетельствуют данные Слидство.Инфо, еще один телефонный диалог Вовка говорит о его визите в Администрации президента. Разговор состоялся в мае 2019-го, через неделю после инаугурации Зеленского.

"Ты теперь у нас больше занят - скажи, я под тебя подстроюсь. Если сегодня - это сейчас есть окно, если завтра - то в любое время... Хорошо, в три часа у тебя? Хорошо. Вы еще там не организовали систему, что у вас там кто-то забирает автомобилем, чтобы не отмечали? Можно через подъезд просто?" - спрашивал Волк.

Журналисты сообщают, что в следующем телефонном разговоре он уточняет: "А заезжать со стороны улицы Институтской-Банковой?.. Давай тогда через Лютеранскую, 27-29... Я тогда поехал".

Напомним, НАБУ среди записей в кабинете председателя Окружного административного суда Павла Вовка обнаружило записи разговоров Вовка с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом и с экс-замглавы АП времен Януковича Андреем Портновым о назначении председателем Конституционного суда Александра Тупицкого.

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