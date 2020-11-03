Северная Корея заминировала границу с Китаем, чтобы защититься от коронавируса

3 ноября, 2020, 20:32

Северная Корея приняла крайние меры для защиты от коронавируса и установила наземные мины в приграничных с Китаем районах

Об этом сообщает южнокорейское издание The Korea Herald со ссылкой на Национальную разведывательную службу Сеула.

Во время закрытого заседания Комитета по разведке служба заявила, что Северная Корея опасается, что распространение COVID-19 может привести к катастрофическим последствиям для страны из-за плохой медицинской инфраструктуры.

Согласно данным разведчиков, в документе собрания правящей Рабочей партии от 27 февраля говорится, что в случае распространения вируса в стране могут погибнуть до 500 тысяч человек.

"Север заблокировала свои границы и закопал наземные мины в некоторых приграничных с Китаем районах", - сказал представитель Ха Текён.

Согласно закону о чрезвычайном положении Северной Кореи, должностные лица, которые не в состоянии контролировать болезнь, могут быть приговорены к смертной казни.

"Есть случаи, когда критические пациенты перевозились грузовыми вагонами, так как существует риск передачи, если их перевозят поездом", - добавил он.

Ранее власти Северной Кореи предупредили своих граждан об облаках "желтой пыли" из Китая, которые могут принести с собой коронавирус.

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