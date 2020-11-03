Сергей Наумов приступил к исполнению обязанностей главы правления Ощадбанка

3 ноября, 2020, 11:29

Сергей Наумов победил в открытом конкурсе на должность главы правления Ощадбанка и 3 сентября приступил к исполнению обязанностей главы

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Согласно сообщению, 3 ноября Сергей Наумов приступил к исполнению обязанностей председателя правления Ощадбанка. Он победил в открытом конкурсе на эту должность, проведенного ранее в этом году. В течение месяца длился процесс передачи дел от бывшего председателя правления Андрея Пышного новому руководителю банка.

По словам Наумова, на новом этапе развития банк будет фокусироваться на дальнейшем усилении конкурентоспособности, доходности, эффективности и качества обслуживания, которые являются необходимыми условиями его успешной приватизации.

"Именно в частичном или полном продажи финансового учреждения инвестору заключается моя главная задача на новой должности. Этот шаг нужен для уменьшения доли государства в банковском секторе и возврата инвестиций в государственные банки", - цитирует пресс-служба слова Наумова.

В пресс-службе отметили, что принципы стратегического реформирования государственного банковского сектора определяют, что основным направлением развития Ощадбанка будут сохранение статуса универсального банка, развитие услуг для всех групп клиентов, дальнейшее расширение онлайн-сервисов, эффективная операционная модель, система управления рисками и ІТ система, уменьшение объема неработающих активов и, как результат, готовность банка к частичному или полному выходу государства из его капитала.

По информации пресс-службы, Наумов имеет высшее техническое и экономическое образования, а также в 2005 году получил степень MBA в Kassel International Management School (Германия). Общий стаж работы Сергея Наумова в банковской сфере составляет 25 лет. Он занимал руководящие должности в ведущих банках Украины, в частности Райффайзенбанка, УкрСиббанка, Правэкс банка и Пиреус банка. В последних трех банках Сергей Наумов работал в должности председателя правления всего более 10 лет.

Контракт Сергея Наумова на посту председателя правления Ощадбанка заключен сроком на 5 лет.

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