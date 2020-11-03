СБУ в Сумской разоблачила кандидата в депутаты на попытке фальсификации результатов голосования

3 ноября, 2020, 11:48

Служба безопасности заблокировала попытку кандидата в депутаты одного из горсоветов сфальсифицировать результаты выборов в свою пользу

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, претендент пытался заставить системного администратора городской ТИК внести изменения в электронный кабинет в пользу политической силы. По результатам экзит-полов, эта политическая партия не имела шансов пройти в городской совет.

Кандидат предложил системному администратору взятку за внесение данных. За деньги работник комиссии был искусственно увеличить количество голосов за политсилу на 140 избирателей.

Оперативники СБУ предупредили вмешательства.

По месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли "переписку" с работником территориальной избирательной комиссии о деталях и условия фальсификации.

Кандидату в депутаты сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, покушение на несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенное лицом, имеет право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.