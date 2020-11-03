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Espreso.tvЭкономикаСБУ разоблачила схему импорта нефтепродуктов в 200 млн грн

СБУ разоблачила схему импорта нефтепродуктов в 200 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила схему импорта светлых нефтепродуктов, повлекшую ущерб государству в размере более 200 млн грн

Об этом сообщила пресс-луба СБУ.

Согласно сообщению, правоохранители установили, что организаторы сделки в течение 2018-2020 годов импортировали светлые нефтепродукты на основании поддельных документов с использованием реквизитов компании-импортера, зарегистрированной на подставное лицо.

По информации СБУ, фигуранты незаконно реализовывали контрафактные нефтепродукты за наличные без уплаты налоговых платежей, а также передавали заинтересованным клиентам противоправно сформирован налоговый кредитта помогали с конвертированием денег в наличные.

"За обеспечение таких операций дельцы получали так называемую премию в размере 7-9% от общей суммы средств, которые поступали на счета их компаний. По предварительным оценкам через функционирование этой схемы государственный бюджет Украины понес убытки на сумму более 200 млн гривен", - отметили в ведомстве.

Во время обысков правоохранители изъяли "черную" бухгалтерию, штампы и печати органов государственной власти, которые использовались для подделки официальных документов.

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