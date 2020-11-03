СБУ разоблачила коррупционные схемы на 15 таможнях и изъяла документы
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Во время досудебного расследования правоохранители установили, что чиновники центрального офиса ГТС и ее региональных органов организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды. Чиновники "зарабатывали" во время таможенного оформления товаров, нарушали законодательство в сфере публичных закупок, что привело к тяжелым последствиям.
Из-за противоправной деятельности чиновников государственному бюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах.
В ходе проведения санкционированных обысков в офисе ГТС и в 15 региональных представительствах правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая, возможно, подтверждает противоправную деятельность должностных лиц. В частности, о нарушении бюджетного законодательства при перечислении таможенных платежей, недостоверности выводов экспертиз по классификации товаров, документации о проведенных работах по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту в Гостаможслужбе и ее территориальных органах.
- Напомним, Служба безопасности Украины подтвердила информацию об обысках в территориальных органах Государственной таможенной службы.
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