 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСБУ разоблачила коррупционные схемы на 15 таможнях и изъяла документы

СБУ разоблачила коррупционные схемы на 15 таможнях и изъяла документы

Служба безопасности Украины совместно с ГБР под процессуальным руководством Офиса генпрокурора разоблачила противоправные механизмы нанесения убытков госбюджету должностными лицами Государственной таможенной службы

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что чиновники центрального офиса ГТС и ее региональных органов организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды. Чиновники "зарабатывали" во время таможенного оформления товаров, нарушали законодательство в сфере публичных закупок, что привело к тяжелым последствиям.

Из-за противоправной деятельности чиновников государственному бюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах.

В ходе проведения санкционированных обысков в офисе ГТС и в 15 региональных представительствах правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая, возможно, подтверждает противоправную деятельность должностных лиц. В частности, о нарушении бюджетного законодательства при перечислении таможенных платежей, недостоверности выводов экспертиз по классификации товаров, документации о проведенных работах по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту в Гостаможслужбе и ее территориальных органах.

null

  • Напомним, Служба безопасности Украины подтвердила информацию об обысках в территориальных органах Государственной таможенной службы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 ноября, 2020 вторник

больше новостей

3 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать