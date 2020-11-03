СБУ раскрыла хищение комплектующих для вертолетов, которым руководили владельцы российской авиакомпании

3 ноября, 2020, 19:59

СБУ блокировала систематическое хищение авиационных комплектующих со стратегического отечественного предприятия

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что Служба безопасности Украины совместно со Службой внешней разведки Украины блокировала систематическое хищение авиационных комплектующих со стратегического отечественного предприятия.

"По предварительной версии следствия, организовали противоправную схему владельцы российской авиационной компании. Посредники, в том числе должностные лица стратегического предприятия, похищали по их заказу двигатели и авиационные запчасти для вертолетов "Ми-2", "Ми-8", "Ми-17" и их модификаций", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что похищенную продукцию посредники вывозили за границу минуя таможенный контроль. Оборудование, по поддельным документам, дельцы продавали оборонным компаниям с Ближнего Востока и в страны бывшего СНГ.

"Оперативники спецслужбы провели операцию, подготовленную с использованием оперативных возможностей Службы внешней разведки. Правоохранители задержали фигурантов при попытке продажи авиационного двигателя стоимостью $980 тыс.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что техническая экспертиза установила, что двигатель относится к товарам двойного использования и может устанавливаться на военные вертолеты.

В ходе проведения обысков в офисах украинских посредников и местах проживания злоумышленников обнаружены авиационные запчасти для вертолетов "Ми-2" и "Ми-82".

Правоохранители задержали начальника отдела стратегического предприятия. Должностному сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Продолжаются следственные действия для установления всех участников дела.

Фото: ssu.gov.ua

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