Рост случаев COVID-19 в Харьковской области связан с техническими причинами, - ОГА

3 ноября, 2020, 19:08

В Харьковской ОГА заявили, что больщое число новых случаев коронавируса в области связано с передачей накопленных образцов на исследование частным лабораториям

Об этом заявил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух, передает Интерфакс-Украина.

Пастух отметил, что высокое количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Харьковской области связано с тем, что в последние несколько дней областной центр передал часть накопленных отобранных образцов на исследование частным лабораториям.

"Поэтому эти показатели (количества подтвержденных случаев за сутки, - ред.) не являются реальными показателями последних трех-четырех дней, а фактически это получение тех результатов, которые должны были быть сделаны раньше. Поэтому на самом деле количество больных ниже", - заявил Пастух.

Он отметил, что "на этом бы не успокаивался".

"Но я на этом не успокаивался бы, потому что динамика, которую демонстрирует и Европа, и другие области Украины, также имеет место и в Харькове. Количество заболеваний растет, это мы видим по заполняемости коек. Они продолжают оставаться в критическом количестве", - добавил Пастух.

Напомним, в течение суток 2 ноября было зафиксировано 8 899 новых случаев коронавируса, 157 пациентов умерли, 5 100 - выздоровели.

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