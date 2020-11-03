Россиянин Поветкин заразился коронавирусом: бой с Уайтом вновь отменен
3 ноября, 2020, 18:10
"Временный" чемпион WBC в тяжелом весе Александр Поветкин получил положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает Sky Sports.
Реванш против Диллиан Уайта, который был запланирован на 21 ноября, перенесен. По информации источника, бой состоится в январе 2021-го. В первом поединке Поветкин нокаутировал Уайта.
Диллиан Уайт занимает первое место в рейтинге WBC (Всемирного боксерского совета) и является официальным претендентом на бой обладателем титула - британцем Тайсоном Фьюри.
Александр Поветкин является бывшим чемпионом мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
- В июне этого года бой Уайт-Поветкин уже был отменен из-за коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-