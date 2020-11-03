Россиянин Поветкин заразился коронавирусом: бой с Уайтом вновь отменен

3 ноября, 2020, 18:10

"Временный" чемпион WBC в тяжелом весе Александр Поветкин получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает Sky Sports.

Реванш против Диллиан Уайта, который был запланирован на 21 ноября, перенесен. По информации источника, бой состоится в январе 2021-го. В первом поединке Поветкин нокаутировал Уайта.

Диллиан Уайт занимает первое место в рейтинге WBC (Всемирного боксерского совета) и является официальным претендентом на бой обладателем титула - британцем Тайсоном Фьюри.

Александр Поветкин является бывшим чемпионом мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

В июне этого года бой Уайт-Поветкин уже был отменен из-за коронавируса.

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