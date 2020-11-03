Рекордсмена МЮ задержали по обвинению в домашнем насилии

3 ноября, 2020, 12:12

Бывшего футболиста "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза задержали по обвинению в нападении на его подругу

Об этом сообщает BBC .

Инцидент, после которого бывший футболист "Манчестер Юнайтед" был задержан, произошел 1 ноября. Потерпевшая сама позвонила в полицию. Гиггз был задержан, его допросили, после чего освободили под залог.

По информации полиции, 30-летняя женщина получила легкие травмы и не нуждалась в госпитализации.

Представители валлийца заявили, что он отрицает все обвинения в нападении и сотрудничает с полицией.

46-летний Райан Гиггз является рекордсменом МЮ количества матчей - он сыграл за английский клуб 963 раза. Сейчас он является главным тренером сборной Уэльса.

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