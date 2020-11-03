Рассмотрение закона о языке в КСУ: "Вопрос вызывают положения о национальных меньшинствах", - Тупицкий

3 ноября, 2020, 15:57

По словам председателя КСУ Александра Тупицкого, у судей Конституционного суда возникли вопросы в части обеспечения прав нацменьшинств в связи с внедрением закона о языке

Об этом председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

Тупицкий заметил, что КС до сих пор не рассмотрел закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" на соответствие Конституции. Он отметил, что не видит особых проблем с его конституционностью.

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"Нет там особых проблем. Но есть вопрос нацменьшинств", - заявил Тупицкий.

Напомним, 3 ноября под Конституционным судом прошла акция протеста под названием "Зазіхаєте на мову? Вам дорога до Ростову!"

Справка: Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" приняла Верховная Рада восьмого созыва 25 апреля 2019 года. Закон был принят в замену одиозного закона Кивалова-Колесниченко, принятого коммунистами и "регионалами" в 2012 году. Новый закон предусматривает создание института языкового омбудсмена и Нацкомиссии по стандартам государственного языка.