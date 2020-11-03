Рада приняла за основу проект закона о реорганизации обществ и районов
Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов, передает Еспресо.TV .
Согласно тексту проекту закона, он регулирует вопросы окончания полномочий сельских, поселковых, городских голов, а также советов, их исполнительных органов, районных советов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве.
Закон также устанавливает реорганизации сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных районов, райсоветов как юридических лиц публичного правв.
Также предусматривается продление до окончания бюджетного периода исполнения бюджетов территориальных общин и бюджетов районов, ликвидировал парламент.
Кроме того, в законопроекте определены особенности государственной регистрации в отношении органов местного самоуправления и районных государственных администраций.
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