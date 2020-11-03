Рада приняла за основу проект закона о реорганизации обществ и районов

3 ноября, 2020, 13:17

Верховная Рада приняла за основу проект закона №3651-д о реорганизации обществ и районов

Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов, передает Еспресо.TV .

Согласно тексту проекту закона, он регулирует вопросы окончания полномочий сельских, поселковых, городских голов, а также советов, их исполнительных органов, районных советов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве.

Закон также устанавливает реорганизации сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных районов, райсоветов как юридических лиц публичного правв.

Также предусматривается продление до окончания бюджетного периода исполнения бюджетов территориальных общин и бюджетов районов, ликвидировал парламент.

Кроме того, в законопроекте определены особенности государственной регистрации в отношении органов местного самоуправления и районных государственных администраций.

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