Рада приняла за основу проект закона о регулировании дистанционной работы
Это решение поддержали 311 народных депутатов, передает Еспресо.TV .
Согласно пояснительной записке к проекту закона, он предусматривает введение двух форм работы - дистанционной и надомного.
В частности, надомная работа - это когда оплачиваемая работа выполняется по месту жительства работника, или в других заранее выбранных им помещениях. Удаленная работа - это работа вне помещения работодателя в любом месте по выбору работника. При этом отмечается, что при выполнении дистанционной работы работник самостоятельно выбирает собственное рабочее место и персонально отвечает за безопасность условий труда.
Закон также предусматривает, что работодатель при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе иметь право получать сведения о месте жительства работника или место по его выбору, где будет выполняться работа.
Также предусматривается возможность онлайн знакомить работника при приеме на работу правилам трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами и другими необходимыми документами. Также предусматривается возможность дистанционного ознакомления работника с требованиями по охране труда.
Среди инициаторов проекта закона выступили председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, заместитель председателя политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук и ряд других депутатов от "Слуги народа".
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