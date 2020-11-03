 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаРада поддержала в первом чтении законопроект о штрафах для бизнеса за отсутствие масок

Рада поддержала в первом чтении законопроект о штрафах для бизнеса за отсутствие масок

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона №3890, предусматривающий штрафы для предприятий, допускающих отсутствие масок на гражданах

Это решение поддержал 251 народный депутат, передает Еспресо.TV.

Согласно тексту проекта закона, предполагается, что субъекты хозяйствования, которые осуществили пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, будут наказывать штрафами в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, проект закона предлагает установить штрафы за непринятие мер в случае пребывания человека в общественных местах, зданиях, сооружениях, общественном транспорте без маски.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 ноября, 2020 вторник

больше новостей

3 ноября, 2020 вторник

2 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать