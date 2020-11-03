Рада отсрочит введение кассовых аппаратов в год, - Разумков

3 ноября, 2020, 13:40

Верховная Рада 4 ноября намерена принять закон, который переносит введение кассовых аппаратов для ФЛП

Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал во время заседания парламента.

"Только что состоялась рабочая встреча руководства парламента и представителей всех депутатских фракций и групп. Обсуждался вопрос о ситуации, которая складывается с поддержкой малого и среднего бизнеса на фоне COVID-19. Была принята единогласно позиция о том, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на 1 год - до 1.01.2022 года ", - сказал Разумков.

По его словам, это консолидированная позиция всех фракций и групп, которые работают в Раде.

Разумков отметил, что 3 ноября должен быть зарегистрирован соответствующий законопроект, а 4 ноября его рассмотрят.

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