Рада отсрочит введение кассовых аппаратов в год, - Разумков
Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал во время заседания парламента.
"Только что состоялась рабочая встреча руководства парламента и представителей всех депутатских фракций и групп. Обсуждался вопрос о ситуации, которая складывается с поддержкой малого и среднего бизнеса на фоне COVID-19. Была принята единогласно позиция о том, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на 1 год - до 1.01.2022 года ", - сказал Разумков.
По его словам, это консолидированная позиция всех фракций и групп, которые работают в Раде.
Разумков отметил, что 3 ноября должен быть зарегистрирован соответствующий законопроект, а 4 ноября его рассмотрят.
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