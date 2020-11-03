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Espreso.tvОбществоРада одобрила допуск следователей и прокуроров в зону ООС

Рада одобрила допуск следователей и прокуроров в зону ООС


фото: reuters
Верховная Рада одобрила законопроект о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в зону проведения Операции объединенных сил

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Парламентарии поддержали во втором чтении законопроект №3984 о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в зону проведения ООС.

"За" проголосовали 279 нардепов.

Документ вносит изменения в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Проект закона предусматривает, что допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения ООС, а также предоставление им соответствующего содействия являются обязательными. Допускать правоохранителей будут в порядке, определенном Командующим объединенных сил.

  • Напомним, в сентябре ВР одобрила этот проект закона за основу в первом чтении, за документ проголосовали 292 депутата.

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