Рада одобрила допуск следователей и прокуроров в зону ООС
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Парламентарии поддержали во втором чтении законопроект №3984 о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в зону проведения ООС.
"За" проголосовали 279 нардепов.
Документ вносит изменения в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".
Проект закона предусматривает, что допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения ООС, а также предоставление им соответствующего содействия являются обязательными. Допускать правоохранителей будут в порядке, определенном Командующим объединенных сил.
- Напомним, в сентябре ВР одобрила этот проект закона за основу в первом чтении, за документ проголосовали 292 депутата.
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