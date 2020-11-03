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Espreso.tvОбщество"Впереди трудные времена": Степанов заявил о "близости катастрофы" относительно коронавируса

"Впереди трудные времена": Степанов заявил о "близости катастрофы" относительно коронавируса


фото: pravda.com.ua
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с COVID-19 близка к катастрофической

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, сообщает УП.Життя .

По его словам, нагрузка от вируса не выдерживают мощные медицинские системы Европы.

"Мы пришли к точке невозврата и близкие к катастрофе. Ситуация критическая не только в Украине, но и во всем мире. Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания снова вводят жесткие карантинные ограничения не просто так", - рассказал Степанов.

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Он заявил, что пришло время для личной ответственности каждого.

"Впереди трудные времена. Есть кого отдельного ответственного за борьбу с ковидом. Коронавирус распостраняется исключительно от одного человека к другому. Поэтому каждый из нас несет личную ответственность за распространение коронавирусной болезни. Мы не можем вас выполнить правила. Только вы сами можете уберечь себя" , - сказал министр.

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