"Вот почему нужна деколонизация": Институт нацпамяти выпустил образовательный мультфильм о древних названия русифицированных городов
Соответствующий мультфильм Украинский институт национальной памяти распространил в соцсетях и на YouTube.
"А вы знали, что города Никополь, Овидиополь, Мариуполь, Одесса и еще много южных городов Украины имели совсем другие названия до прихода на эти земли Российской империи?" - спрашивают авторы ролика.
Видео из новой просветительской кампании Украинского института национальной памяти # ПівденьБезМіфів именно о том, как колонизация юга Украины Российской империей уничтожила удельные козацкие и татарские поселения.
"Российская империя создала мощный мифологический нарратив о своей колонизации Северного Причерноморья, сознательно игнорируя факты об этом крае. Современная Россия использует эту мифологию для оправдания собственной агрессии против Украины", - отметили в УИНП.
В Институте подчеркнули, что ярким примером такого мифологического нарратива является концепция Новороссии, которая в Российской империи очерчивала колонизацию Юга Украины, охватывающего "стирание" козацких и татарских поселений и заселение русского населения на эти просторы.
"Вместе с тем сегодня власть современной России выражает претензии на южные и восточные области Украины и оправдывает свою агрессию, обосновывая это именно концепцией Новороссии как истинно русской территории. Кампания # ПівденьБезМіфів призвана рассказать факты о степной Украине, в частности осветить вклад украинских козаков и крымских татар в развитие края", - отметили в Институте нацпамяти.
Отметим, что данный ролик - четвертый из серии образовательных видео Украинский Юг. В серии присутствуют ролики о Днепре-Кодаке, Одессе-Кочубееве-Хаджибее и Мариуполе.
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