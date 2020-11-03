"Вот почему нужна деколонизация": Институт нацпамяти выпустил образовательный мультфильм о древних названия русифицированных городов

Соответствующий мультфильм Украинский институт национальной памяти распространил в соцсетях и на YouTube.

"А вы знали, что города Никополь, Овидиополь, Мариуполь, Одесса и еще много южных городов Украины имели совсем другие названия до прихода на эти земли Российской империи?" - спрашивают авторы ролика.

Видео из новой просветительской кампании Украинского института национальной памяти # ПівденьБезМіфів именно о том, как колонизация юга Украины Российской империей уничтожила удельные козацкие и татарские поселения.

"Российская империя создала мощный мифологический нарратив о своей колонизации Северного Причерноморья, сознательно игнорируя факты об этом крае. Современная Россия использует эту мифологию для оправдания собственной агрессии против Украины", - отметили в УИНП.

В Институте подчеркнули, что ярким примером такого мифологического нарратива является концепция Новороссии, которая в Российской империи очерчивала колонизацию Юга Украины, охватывающего "стирание" козацких и татарских поселений и заселение русского населения на эти просторы.

"Вместе с тем сегодня власть современной России выражает претензии на южные и восточные области Украины и оправдывает свою агрессию, обосновывая это именно концепцией Новороссии как истинно русской территории. Кампания # ПівденьБезМіфів призвана рассказать факты о степной Украине, в частности осветить вклад украинских козаков и крымских татар в развитие края", - отметили в Институте нацпамяти.