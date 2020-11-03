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Espreso.tvОбщество"В это время испытаний Украина с Австрией": Зеленский выразил соболезнования пострадавшим от теракта в Вене

"В это время испытаний Украина с Австрией": Зеленский выразил соболезнования пострадавшим от теракта в Вене

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования пострадавшим во время теракта в Вене

Об этом он написал в Twitter.

"В это время испытаний Украина вместе с Австрией. Я выражаю соболезнования пострадавшим во время чудовищного теракта в Вене", - написал Зеленский.

  • Напомним, вечером 2 ноября в Вене произошла стрельба возле синагоги, в результате которой погибли по меньшей мере 7 человек. Один нападавший был убит.

 

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