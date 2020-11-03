"В это время испытаний Украина с Австрией": Зеленский выразил соболезнования пострадавшим от теракта в Вене
3 ноября, 2020, 08:15
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования пострадавшим во время теракта в Вене
Об этом он написал в Twitter.
"В это время испытаний Украина вместе с Австрией. Я выражаю соболезнования пострадавшим во время чудовищного теракта в Вене", - написал Зеленский.
- Напомним, вечером 2 ноября в Вене произошла стрельба возле синагоги, в результате которой погибли по меньшей мере 7 человек. Один нападавший был убит.
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