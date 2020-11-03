"Слуги народа" собирают подписи под призывом к судьям КСУ подать в отставку, - Лерос
3 ноября, 2020, 11:27
В Верховной Раде появилось заявление от имени народных депутатов из призывом к судьям КСУ сложить полномочия или уйти в отставку
Об этом сообщил народный депутат Гео Лерос в Facebook.
"Слуги народа" начали собирать подписи под обращением к судьям КСУ ", - написал он, добавив фото заявления.
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На фото видно, что есть уже 9 подписей, в частности лидера фракции "СН" Давида Арахамиа и главы партии - Александра Кориенко.
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- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- НАПК закрыла реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил , что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
- 2 ноября журналисты опубликовали аудиозапись, где якобы президент Зеленский обращается к нардепам "слуг" с просьбой поддержать его неотложный законопроект, обусловленный решением КСУ .
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