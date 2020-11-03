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Espreso.tvОбщество"Слуги народа" собирают подписи под призывом к судьям КСУ подать в отставку, - Лерос

"Слуги народа" собирают подписи под призывом к судьям КСУ подать в отставку, - Лерос


фото: fakty.ua
В Верховной Раде появилось заявление от имени народных депутатов из призывом к судьям КСУ сложить полномочия или уйти в отставку

Об этом сообщил народный депутат Гео Лерос в Facebook.

"Слуги народа" начали собирать подписи под обращением к судьям КСУ ", - написал он, добавив фото заявления.

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На фото видно, что есть уже 9 подписей, в частности лидера фракции "СН" Давида Арахамиа и главы партии - Александра Кориенко.

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