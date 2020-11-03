"Мойте руки после пропаганды": Зеленский ответил армяно-российскому режиссеру на упреки о "продаже фосфорных бомб Азербайджану"

3 ноября, 2020, 12:53

Ответная реакция президента Владимира Зеленского на сообщение армяно-российского режиссера Сарика Андреасяна появилась в Telegram.

Отметим, 1 ноября Сарик Андреасян написал обращение к Зеленскому в Instagram, в котором вспомнил знакомство с действующим президентом Украины и обозвал того "г **** ном".

Андреасян рассказал о знакомстве с Зеленским и описал встречу с ним в Киеве, когда Зеленский пригласил его в собственный дом. Армяно-российский режиссер и бывший участник КВН в обращении отметил, что когда при встрече с Зеленским узнал, что они одинаково назвали сыновей - именем Марк.

Андреасян обвинил действующего президента Украины в том, что Украина во время его каденции якобы продала Азербайджану фосфорные бомбы, которыми тот "обстрелял Армению" в сюжете российской пропаганды.

Свое обращение к Зеленскому армяно-российский режиссер завершил фразой: "хотелось бы сказать, что Крым наш".

Владимир Зеленский ответил армяно-российскому режиссеру.

"Понимаю, Сарик, что это действительно болит. И жутко становится, когда воочию видишь, что такое настоящая война. И что хочется рвать и метать, чтобы не было этого в твоем доме. Так? Но ... Ну точно не надо брать на себя роль носителя чужих фейков. Понимаю, что и почему делает российская пропаганда, и почему она тотально врет. Но тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Особенно в места, где уже горячее и где уже много горячих голов, которые хотят там что-то "геополитически порешать", - заявил он.

Зеленский опроверг российскую пропаганду о фосфорных бомбах и подчеркнул, что считает задачей всех художников помогать деэскалации войн и конфликтов.

"И все же у меня есть к тебе, Сарик, один вопрос, который именно сейчас можно поставить. Вопрос непростой. Потому что это о ценностях, о человеческой нормальности, об искренности. Где же был ты, когда война пришла в Украину и когда погибали наши дети? Когда погибали граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война! А сегодня страшно стало, потому что этот ужас пришел и в твой дом. Для меня лично все четко и просто: я за справедливый мир. И Украина точно не поддерживает любые поставки оружия любому. В отличие от другой известной страны, которая как раз и поставляет оружие всем. Ибо войны для нее - это хлеб и кровь ", - добавил он.

Также Зеленский сказал Андреасян, что его сына зовут не Марк.

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