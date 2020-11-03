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Espreso.tvОбщество"Декларация, а не соглашение": посол Германии заявила, что получить гарантии по Будапештскому меморандуму невозможно

"Декларация, а не соглашение": посол Германии заявила, что получить гарантии по Будапештскому меморандуму невозможно


фото: zn.ua
Украина не сможет получить гарантии по Будапештскому меморандуму

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.

"Будапештский меморандум - это политическая декларация и не более, это не международный договор. Это политическая декларация, то есть получить эти гарантии сегодня просто невозможно", - сказала она.

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Посол отметила, что Германия работает с США, Великобританией, Канадой и информирует об усилиях по разрешению конфликта на Донбассе.

Фельдгузен подчеркнула, что гораздо важнее расширения "нормандского формата", чтобы эти страны поддержали Украину.

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