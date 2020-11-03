"Буду голосовать, если будет в зале": Корниенко об инициативе Зеленского уволить всех судей КСУ
Об этом председатель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в комментарии для " Радио Свобода ".
Корниенко заявил, что поддерживает законопроект президента Владимира Зеленского, которым тот предлагает уволить судей Конституционного суда, и планирует голосовать за него в случае внесения его в повестку дня.
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"Я поддерживаю президента и законопроект президента, буду голосовать за него, если он будет в зале. Также, пожалуй, буду поддерживать другие законопроекты, направленные на возвращение антикоррупции, всей нашей системы антикоррупционных органов, и параллельно, направленные на скажем так дисциплинаризацию Конституционного суда. Самый высокий уровень дисциплинаризации - это то, что предложил президент - просто их разогнать, другой вариант - это увеличение кворума для правомочности до 17 человек. Этот законопроект уже на подписи у депутатов, я автор, вместе с господином Юрчишиным с "Голоса" и с коллегами из других фракций ", - отметил Корниенко.
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В то же время, на вопрос журналистов, может ли соответствующий законопроект появиться в Раде, председатель фракции "слуг" сказал: "Не знаю, не уверен".
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- НАПК закрыла реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил , что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
- 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал демарш Конституционного суда проявлением заговора старых элит и олигархов против него и всей страны.
- 2 ноября журналисты опубликовали аудиозапись, где якобы президент Зеленский обращается к нардепов "слуг" с просьбой поддержать его неотложный законопроект, обусловленный решением КСУ .
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