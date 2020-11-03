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Espreso.tvОбщество"Буду голосовать, если будет в зале": Корниенко об инициативе Зеленского уволить всех судей КСУ

"Буду голосовать, если будет в зале": Корниенко об инициативе Зеленского уволить всех судей КСУ


фото: fb
Председатель фракции "Слуга народа" в Раде Александр Корниенко заявил, что поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского уволить всех судей Конституционного суда

Об этом председатель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в комментарии для " Радио Свобода ".

Корниенко заявил, что поддерживает законопроект президента Владимира Зеленского, которым тот предлагает уволить судей Конституционного суда, и планирует голосовать за него в случае внесения его в повестку дня.

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"Я поддерживаю президента и законопроект президента, буду голосовать за него, если он будет в зале. Также, пожалуй, буду поддерживать другие законопроекты, направленные на возвращение антикоррупции, всей нашей системы антикоррупционных органов, и параллельно, направленные на скажем так дисциплинаризацию Конституционного суда. Самый высокий уровень дисциплинаризации - это то, что предложил президент - просто их разогнать, другой вариант - это увеличение кворума для правомочности до 17 человек. Этот законопроект уже на подписи у депутатов, я автор, вместе с господином Юрчишиным с "Голоса" и с коллегами из других фракций ", - отметил Корниенко.

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В то же время, на вопрос журналистов, может ли соответствующий законопроект появиться в Раде, председатель фракции "слуг" сказал: "Не знаю, не уверен".

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