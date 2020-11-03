Продавали украинцев в Турцию: Нацполиция заявила о разоблачении транснациональной банды торговцев людьми

3 ноября, 2020, 11:43

Украинская полиция совместно с Европолом, Грецией, Италией и Великобританией разоблачили пять участников транснациональной организованной преступной группы из Крыма и Одесской области, которые занимались торговлей людьми

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции .

Департамент противодействия преступности, связанной с торговлей людьми, и незаконной миграции совместно со следователями ГУНП в АР Крым по процессуального руководства Крымской прокуратуры уразоми с оперативно-розыскными подразделениями Южного регионального управления ГПС Украины, Европол, правоохранительными органами Греции, Италии и Великобритании задержали 5 участников транснациональной организованной группы, перевозивший украинцев в Турцию и привлекала их к незаконным перевозок беженцев и мигрантов через Средиземное море в Европу.

Фигуранты - жители Одесской области и Крыму, которые, начиная с 2015 года, вербовали украинском и перемещали их в Республику Турции. Там передавали местным сообщникам. Полицейские установили, что за одного проданного украинца торговцы людьми получали до трех тысяч долларов США.

"Завербованных вовлекали в преступную деятельность, связанную с контрабандой мигрантов. Пострадавшие были нелегально перемещать мигрантов из стран Юго-Западной Азии в страны Европы. При этом злоумышленники скрывали факт наличия жесткой уголовной ответственности за перевозку нелегальных мигрантов в тех странах, куда их перевозили. Сейчас фактически все завербованные отбывают наказание в Греции или Италии ", - рассказали в полиции.

По оценкам Нацполиции, сейчас в Европе за решеткой находится более 200 украинских граждан, морем перевозили нелегалов.

"Для наших соотечественников это была дорога в один конец. Торговцы людьми обещали шкиперам-украинцам, что в случае задержки их ждет депортация домой или несколько месяцев миграционного ареста", - рассказал руководитель Департамента противодействия преступности, связанной с торговлей людьми, и незаконной миграции Нацполиции Сергей Пантелеев.

30 октября пяти фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 149 и ч. 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины, а именно - торговля людьми и организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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