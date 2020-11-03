 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПольша после массовых протестов решила отложить запрет абортов

Польша после массовых протестов решила отложить запрет абортов

В Польше, после массовых протестов, правительство решило отложить публикацию и исполнение постановления высшего суда, которое ужесточает закон об абортах

Об этом сообщает The Guardian.

"Сейчас идет дискуссия, и было бы хорошо потратить время на диалог и найти новую позицию в этой сложной и вызывающей бурные эмоции ситуации", - сказал глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

  • Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши установил правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране. После этого в Варшаве проходят массовые протесты из-за такого решения суда.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 ноября, 2020 вторник

больше новостей

3 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать