Польша после массовых протестов решила отложить запрет абортов

3 ноября, 2020, 22:18

В Польше, после массовых протестов, правительство решило отложить публикацию и исполнение постановления высшего суда, которое ужесточает закон об абортах

Об этом сообщает The Guardian.

"Сейчас идет дискуссия, и было бы хорошо потратить время на диалог и найти новую позицию в этой сложной и вызывающей бурные эмоции ситуации", - сказал глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши установил правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране. После этого в Варшаве проходят массовые протесты из-за такого решения суда.

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