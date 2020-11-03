Под Радой прошел митинг предпринимателей против отмены фискализации в розничной торговле

3 ноября, 2020, 22:15

"Детенизация - это цивилизация!" Под таким лозунгом тысячи предпринимателей митинговали перед парламентом против отмены фискализации в розничной торговле

К акции присоединились представители легального малого бизнеса: таксисты, Асоциациия импортеров бытовой электроники и многие другие. Их цель - напомнить депутатам, что бизнес не боится использовать регистраторы расчетных операций.

"Двадцать лет Украина наращивала систему защиты прав потребителей и делала все так, чтобы у нас рынок был легальный, белый, потому что потребитель, чтобы защитить себя - должен принести фискальный чек. И в другом случае - он не защищен", - отмечает председатель ОО "Институт потребительского права" Татьяна Шальман.

По словам предпринимателей, отмена фискализации приведет к расцвету котрабанды и теневого бизнеса. Наибольшее возмущение вызывают два законопроекта в Верховной Раде: №3853-1 и №3853-2, которые возвращают ФОПам право не использовать кассовые аппараты. Это может обострить экономический кризис, особенно сейчас, когда действуют карантинные ограничения в стране.

По инициативе председателя налогового комитета Данила Гетманцева, парламент зарегистрировал законопроект о расширении перечня ФОПов первой и второй групп. Они могут не использовать кассовые аппараты. Речь идет о направлениях хозяйственной деятельности, которые не связаны с продажей подакцизных товаров, сложной бытовой электроники других товаров из так называемой группы риска. И такие законодательные инициативы, направленные на установление честных правил ведения бизнеса, легальные предприниматели полностью поддерживают. Также Данил Гетманцев отметил, что в рамках подписанного Меморандума "О зоне свободной торговли" наша страна проявляет стремление к установлению европейских стандартов в организации бизнеса. Обязательное использование регистраторов расчетных операций только укрепит ассоциацию Украины и ЕС.

Директор аптечной профессиональной ассоциации Украины Владимир Руденко отмечает значительные риски для украинской экономики и добавляет: "У нас сегодня более 30% аптечных заведений - это аптечные учреждения, владельцами которых являются ФОПы. Мы не против существования этих аптек, мы не против того, чтобы они работали, но мы за то, чтобы все работали в равных условиях".

По мнению многих митингующих, обязательное использование регистраторов расчетной оплаты позволит потребителям фактологически отстаивать свое мнение в судебных процессах, когда это необходимо, и увеличит поступления в бюджет. В случае игнорирования требований малого бизнеса протестующие пообещали вернуться на бессрочную акцию протеста, ведь теневой бизнес - это зло и коррупция