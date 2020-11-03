Оккупанты в Крыму требуют снести храм ПЦУ в Евпатории, - представительство Зеленского

3 ноября, 2020, 14:14

Оккупационные власти Крыма требует демонтировать храм Православной церкви Украины в Евпатории "Неопалимая купина"

Об этом сообщили в представительстве президента Украины в Крыму.

Митрополит Климент (Климент Крым) получил пакет документов от так называемого "Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым", где содержится требование демонтировать деревянный храм ПЦУ в срок до 3 ноября 2020 года и выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

"Россия хочет, чтобы в Крыму не было украинской церкви, важного центра единения украинцев. Представительство будет принимать все возможные средства и действий для защиты украинской церкви", - сообщили в представительстве президента.

Информацию о нарушении права на свободу вероисповедания передали для включения в ежегодную резолюцию ГА ООН по Крыму.

"Представительство находится в постоянном контакте с крымскими правоохранителями, которые фиксируют преступления, что осуществляет Российская Федерация и ее оккупационные администрации по религиозным свободам в рамках уголовных производств", - говорится в сообщении.