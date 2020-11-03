Оккупанты в Крыму требуют снести храм ПЦУ в Евпатории, - представительство Зеленского
Об этом сообщили в представительстве президента Украины в Крыму.
Митрополит Климент (Климент Крым) получил пакет документов от так называемого "Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым", где содержится требование демонтировать деревянный храм ПЦУ в срок до 3 ноября 2020 года и выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.
"Россия хочет, чтобы в Крыму не было украинской церкви, важного центра единения украинцев. Представительство будет принимать все возможные средства и действий для защиты украинской церкви", - сообщили в представительстве президента.
Информацию о нарушении права на свободу вероисповедания передали для включения в ежегодную резолюцию ГА ООН по Крыму.
"Представительство находится в постоянном контакте с крымскими правоохранителями, которые фиксируют преступления, что осуществляет Российская Федерация и ее оккупационные администрации по религиозным свободам в рамках уголовных производств", - говорится в сообщении.
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