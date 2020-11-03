Оккупанты укрепляют окопы и оборудуют ложные позиции почти по всей линии разграничения - разведка

3 ноября, 2020, 17:07

Российские оккупационные войска проводят инженерные работы на передовых позициях, восстанавливая и укрепляя окопы, а также оборудуют ложные позиции и размещают замаскированные муляжи вооружения и военной техники на Донбассе

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает пресс служба Минобороны.

Отмечается, что командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает проведение инженерных работ на передовых позициях путем восстановления имеющихся окопов, их расчистку и укрепление почти по всей линии разграничения, а также проведения фортификационных работ по оборудованию второй линии оборонительных рубежей.

"Особое внимание уделяется оборудованию ложных позиций, а также размещению замаскированных муляжей вооружения и военной техники для введения в заблуждение подразделений Объединенных сил и провоцирования их на открытие огня", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с целью активизации разведки и диверсионной деятельности передовые позиции противника усилены дополнительными разведывательными подразделениями и снайперскими расчетами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb