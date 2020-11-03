Официальный курс: доллар продолжает рекордно расти в цене

3 ноября, 2020, 09:17

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 3 ноября 2020 на отметке 28,58 грн / $

Об этом сообщила пресс служба НБУ .

По состоянию на 2 ноября курс составил 28,45 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 3 ноября установлен на уровне 33,29 грн / евро. По состоянию на 2 ноября курс составлял 33,24 грн / евро.

На наличном рынке 3 ноября состояние на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,62, продают - по 28,70 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,40 до 28,70 грн / $, продажи - в пределах 28,47-29,90 грн / $.

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