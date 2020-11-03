Нина Южанина стала на защиту ФОПов: "Призываем избавиться от законодательных норм, по которым можно давить на малый и средний бизнес"

3 ноября, 2020, 16:52

Принятые монобольшинством изменения в Налоговый кодекс расширили полномочия контролирующих органов и создали инструменты для давления на бизнес

Об этом народный депутат от "Европейской Солидарности" Нина Южанина заявила с трибуны парламента, пишет пресс-служба партии "ЕС".

"Все мы помним проект закона 1210, ставшего законом 466, которым были введены кардинально новые фискальные инструменты, дискредитационные нормы, которые значительно расширили полномочия контролирующих органов, изменили баланс взаимоотношений между контролирующими органами и налогоплательщиком", - напомнила Южанина.

"В течение 3,5 месяца мы ждали, что президент наложит вето на этот законопроект, но он поступил по-другому. При этом сказал своей команде - "Слугам народа", что они должны после подписания этого закона до срока, когда все эти нормы заработают, внести изменения и отменить эти дискредитационные нормы. Фракция Зеленского не сделала этого. Поэтому мой альтернативный проект закона касается именно тех изменений, которые крайне необходимы для всего бизнеса: для малого, среднего, крупного", - отметила народный депутат.

Она предложила исключить все дискредитационные нормы из закона, поскольку они противоречат Конституции Украины.

"Я предлагаю исключение всех норм, вводящих концепцию вины и увеличение ответственности налогоплательщиков. Об этом много дискутировали, и Верховный Суд, и Ассоциация юристов Украины. Все сказали, что эти нормы являются размытыми, неконкретными, и противоречат Конституции Украины", - подчеркнула представитель "Европейской Солидарности".