Нардепы разрешили украинцам менять графу "отчество" в паспортных данных

3 ноября, 2020, 13:28

3 ноября Верховная Рада отдала за законопроект №2450 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену по отчеству" 259 голосов

Об этом сообщается на сайте ВР .

Ранее действующее законодательство относительно свободно позволяло менять имя или фамилию, но прямо не предусматривало право изменять по своему усмотрению свое отчество.

3 ноября депутаты поддержали во втором чтении изменения в Гражданский и Семейный кодекс, которые позволяют выбирать другое отчество.

Менять имя, фамилию и теперь отчество могут граждане, достигшие 16 лет. Но есть и исключения:

изменить отчество можно будет и с 14 лет, но только с согласия родителей или попечителей;

согласия одного из родителей будет достаточно, если второй умер, бесследно исчез, признан недееспособным или лишен родительских прав;

если один из родителей выступает против, то спор между ними будет решать суд или орган опеки или попечительства.

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