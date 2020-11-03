НАБУ объявило подозрения чиновникам Минобороны в хищении 37 млн грн на обустройстве военного полигона
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Согласно сообщению, правоохранители завершили расследование факта злоупотреблений при обустройстве военного полигона "Широкий лан" в Николаевской области, в результате которых государству нанесен ущерб на более 37 млн грн.
По информации пресс-службы, среди подозреваемых в преступлении начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления (КЭУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе Минобороны, начальник управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ, начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ, а также бенефициар и директор частной компании.
Следствие установило, что должностные лица Минобороны в сговоре с представителями частной компании организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря "Широкий лан" в с. Ульяновка Николаевской обл. таким образом, что частная компания от ведомства более 37 млн грн за работы, которые фактически не выполнило. Отмечается, что сумма нанесенного государству ущерба в результате незаконной переплаты подтверждена заключением Государственной аудиторской службы и экспертизами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-