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Espreso.tvЭкономикаНАБУ объявило подозрения чиновникам Минобороны в хищении 37 млн грн на обустройстве военного полигона

НАБУ объявило подозрения чиновникам Минобороны в хищении 37 млн грн на обустройстве военного полигона


фото: nabu.gov.ua
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило подозрения трем чиновникам Министерства обороны в хищении 37 млн грн на обустройстве военного полигона "Широкий лан" в Николаевской области

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению, правоохранители завершили расследование факта злоупотреблений при обустройстве военного полигона "Широкий лан" в Николаевской области, в результате которых государству нанесен ущерб на более 37 млн грн.

По информации пресс-службы, среди подозреваемых в преступлении начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления (КЭУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе Минобороны, начальник управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ, начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ, а также бенефициар и директор частной компании.

Следствие установило, что должностные лица Минобороны в сговоре с представителями частной компании организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря "Широкий лан" в с. Ульяновка Николаевской обл. таким образом, что частная компания от ведомства более 37 млн грн за работы, которые фактически не выполнило. Отмечается, что сумма нанесенного государству ущерба в результате незаконной переплаты подтверждена заключением Государственной аудиторской службы и экспертизами.

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