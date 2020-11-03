На нескольких областных таможнях проводятся обыски, - СБУ

Об этом СБУ сообщила Укринформа.

"Действительно обыски проводятся", - сказали в СБУ.

Более подробную информацию предоставят позже, сейчас проводятся следственные действия.

Отмечается, что обыски проходят на Киевской, Волынской, Черноморской и других таможнях.

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