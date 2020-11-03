На нескольких областных таможнях проводятся обыски, - СБУ
3 ноября, 2020, 15:38
Служба безопасности Украины подтвердила информацию об обысках в территориальных органах Государственной таможенной службы
Об этом СБУ сообщила Укринформа.
"Действительно обыски проводятся", - сказали в СБУ.
Более подробную информацию предоставят позже, сейчас проводятся следственные действия.
Отмечается, что обыски проходят на Киевской, Волынской, Черноморской и других таможнях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-