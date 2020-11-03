Мининфраструктуры планирует разрешить судоходство по Днепру на протяжении всего года

3 ноября, 2020, 15:54

Министерство инфраструктуры планирует разрешить судоходство по Днепру на протяжении всего года

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"После того, как в марте этого года в связи с COVID-19 были приняты новые изменения в госбюджет, к сожалению, капитальные расходы в размере 77,3 млн грн на программу по обеспечению эксплуатационно-безопасного состояния шлюзов на Днепре были сняты. Но мы нашли выход из этой ситуации и при финансовой поддержке наших европейских партнеров продолжаем выполнять эти работы. В наших планах - осуществлять навигацию на Днепре в течение всего года, если для этого будут благоприятные погодные условия", - цитирует пресс-служба слова министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Кроме того, в пресс-службе доложили о выполнении ремонтных работ на шлюзах Днепра. Так, на Киевском шлюзе начат ремонт системы осушения судоходной камеры, ожидаемый срок исполнения - конец 2020 года; на Каневском шлюзе завершена замена рабочих ворот верхней головы, продолжаются общие строительные работы, а также начаты работы по замене силовых кабельных линий; на Дзержинском шлюзе продолжается замена нижних рабочих ворот, начато изготовление крупногабаритных элементов; на Каховском шлюзе начат ремонт системы осушения судоходной камеры, также продолжаются работы по конструкции судоходной камеры и гидротехнических галерей.

Криклий также отметил важность принятия закона "О внутреннем водном транспорте", который позволил бы решить проблемные вопросы, связанные с модернизацией судоходных шлюзов на Днепре и его финансированием.



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