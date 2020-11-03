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Espreso.tvЭкономикаМинцифры совместно с Facebook запустили бесплатные онлайн-тренинги для предпринимателей

Минцифры совместно с Facebook запустили бесплатные онлайн-тренинги для предпринимателей

Министерство цифровой трансформации совместно с Facebook объявили запуск центра бесплатного и интерактивного онлайн-обучения для малых и средних предприятий SMB Hub Ukraine

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Согласно сообщению, на сайте образовательного хаба будут опубликованы тренинги по продвижению бизнес-проектов онлайн, созданию креативного контента и примеры эффективного использования цифровых инструментов украинскими предприятиями, которые помогут им восстановить работу после карантина.

Отмечается, что онлайн-тренинги подготовили эксперты Facebook. Темы тренингов охватывают эффективное представление компании в онлайне, построение бренда в социальных сетях, формирование отношений с клиентами, создание интересного и привлекательного контента с помощью бесплатных мобильных приложений.

Кроме тренингов, платформа будет включать видео- и письменный контент, направленный на то, чтобы помочь предпринимателям быть лучше подготовленными к цифровой трансформации.

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