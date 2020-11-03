Купаемся самостоятельно: рекомендуемый возраст ребенка и правила подготовки

3 ноября, 2020, 14:23

Правильная подготовка превращает самостоятельное купание на любимую процедуру, которая всегда выполняется с удовольствием

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Купание - это важная гигиеническая процедура для детей любого возраста. Малыши не могут справиться с этой задачей самостоятельно, поэтому их купают взрослые. Но родители, заботясь о безопасности ребенка, продолжают выполнять или слишком контролировать эту процедуру до среднего школьного возраста. Такой подход приводит к формированию комплексов, а также способствует снижению самооценки. Нет точных сроков, когда ребенок должен уметь мыться сама. На это влияет целый ряд факторов, например, уровень физического развития или длина волос, но психологи рекомендуют определенные возрастные рамки - 5-7 лет.

Готовимся вместе

Не следует думать, что в этом возрасте дети смогут купаться самостоятельно без специальной подготовки. Примерно в 3 года малыш уже стремится проявить инициативу и взять на себя выполнение некоторых бытовых обязанностей. Он часто повторяет: "Я - сам!". Важно не упустить этот момент и использовать его для постепенного перехода на самостоятельное выполнение водных процедур.

Подготовительный период будет длительным и родителям совместно с малышом предстоит выполнить ряд важных этапов:

Меры безопасности. Просматриваем содержание полочек в ванной и убираем из зоны досягаемости все косметические средства для взрослых, маникюрные принадлежности. На пол укладываем специальный коврик, который исключает скольжение. Желательно выделить ребенку отдельную полочку, на которой разместить гигиенические средства. Дети по своей природе владельцы и подобное нововведение будет стимулировать их самостоятельность, повысит самооценку.

Подбираем косметику, мочалку и другие принадлежности. На начальном этапе подготовки важно обеспечить ребенку максимальный комфорт во время и после купания. Для повышения заинтересованности желательно, чтобы эти принадлежности (или хотя бы часть из них) были новыми. На сайте интернет-магазина Panama вы можете подобрать гигиеническую косметику с деликатной действием, оригинальную мочалку, мягкое полотенце и удобный махровый халат, а также новые игрушки для ванной.

Готовимся психологически. Читаем книги и смотрим мультфильмы, в которых герои принимают водные процедуры. Четко формулируем правила, знакомимся с косметическими средствами и необходимыми для купания аксессуарами.

Практические занятия. Начинаем с общей подготовки, приносим в ванну халат, банное полотенце, вместе настраиваем температуру воды, дозируем гигиеническое средство. В вашем присутствии ребенок 3-х лет самостоятельно пользуется мочалкой, а через год-полтора оставляем ее одну во время купания на 1-2 минуты. По мере выработки необходимых навыков и умений, взрослые ослабляют контроль и присутствуют только в начале и в конце процедуры.

Постепенно малыш освоится и будет уверенно справляться с собственной гигиеной, но родителям рано расслабляться, ведь в 6-7 лет начинается новый этап - переходим от принятия ванны в душ. В этом возрасте дети не всегда охотно воспринимают изменения часто стремятся сохранить привычный для них порядок. Важно привести убедительные аргументы - все взрослые так моются, душ принимать быстрее, чем ванну, поэтому остается больше времени для игр и развлечений.