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Espreso.tvОбществоКСУ не принял решения по закону о языке

КСУ не принял решения по закону о языке

Большая палата Конституционного Суда Украины на заседании во вторник рассмотрела представление о конституционности закона о государственном языке, решение не принято

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

"Заседание по представлению о языке состоялось, решение не принято", - сообщили в пресс-службе, добавив, что дата следующего слушания пока неизвестна.

Отметим, 7 июля 2020 года Большая палата Конституционного Суда начала рассмотрение дела о конституционности закона о языке.

Один из авторов представления, народный депутат 7-8 созывов от "Оппозиционного блока" Александр Долженков на заседании заявил, что закон был принят "с нарушением процедуры", а также "дискриминирует нацменьшинства".

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